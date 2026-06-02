«Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто» и другие хиты: Алексей Глызин даст концерт в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в среду, 24 июня, выступит заслуженный артист России Алексей Глызин. Певец представит новую сольную программу, в которую вошли как хорошо известные композиции, так и новые песни. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
За годы творческой карьеры Глызин выпустил десятки популярных хитов, многие из которых давно стали частью отечественной эстрадной классики. В этот вечер со сцены прозвучат «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли неволя» и другие песни, знакомые нескольким поколениям слушателей.
Организаторы обещают большую концертную программу. Мероприятие станет хорошей возможностью услышать любимые композиции в живом исполнении и познакомиться с новыми работами музыканта.
Начало в 19:00.