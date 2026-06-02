Красноярские девятиклассники сдают первый ОГЭ

2 июня в Красноярском крае стартовала основная волна ОГЭ. Как сообщили в региональном Министерстве образования, более 35 тысяч девятиклассников сдали первый экзамен — математику.
Для ребят открылось около 300 пунктов проведения ОГЭ. Экзамен по математике состоит из двух частей и 25 заданий, а на их решение отводится 3 часа 55 минут. Результаты станут известны не позднее 15 июня.
Уже 5 июня девятиклассники напишут экзамены по биологии, обществознанию, химии, информатике и физике.
В 2026 году ОГЭ в Красноярском крае сдадут более 35700 школьников. Основной период пройдет со 2 июня по 16 июня, с 29 июня по 6 июля — резервные дни.
Ребята должны будут написать экзамены по математике и русскому языку, которые являются обязательными, а также еще по двум предметам по выбору.