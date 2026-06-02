На Дону жители станицы обратились к главе СК из-за ситуации с водой

Жители станицы Красюковско обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль ситуацию, угрожающую водоснабжению населённого пункта.
По словам местных жителей, проблема возникла из‑за начала разработки песчаного карьера вблизи единственного источника питьевой воды. Они опасаются, что эти работы могут привести к нарушению водоснабжения станицы.
Донские следователи уже проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).
Пресс‑служба СК России сообщает, что Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе проверки, установленных обстоятельствах и результатах рассмотрения доводов обращения жителей.