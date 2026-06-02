НБД-Банк получил федеральное признание за поддержку предпринимателей

Торгово-промышленная палата Российской Федерации отметила вклад НБД-Банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП» в рамках участия в специальной номинации «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
Финал XI федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2026» состоялся в конгресс-центре ТПП РФ. В 2026 году к участию были допущены 31 банк и 90 программ поддержки предпринимателей. НБД-Банк вошел в число финалистов конкурса среди банков с универсальной и базовой лицензией. В ходе мероприятия заместитель председателя правления ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков представил участникам специальный продукт «Легкие кредиты для МСП».
По итогам конкурса банк получил от ТПП РФ благодарственное письмо в рамках специальной номинации федерального этапа конкурса. Награда стала подтверждением востребованности банковских решений НБД-Банка среди предпринимателей и высокой оценки работы банка со стороны профессионального сообщества.
«Малый и средний бизнес нуждается не только в финансировании, но и в надежном партнере, который понимает специфику предпринимательской деятельности. Полученная награда подтверждает, что предлагаемые нами решения отвечают реальным запросам бизнеса и помогают компаниям уверенно двигаться вперед даже в непростых экономических условиях», — поделился Евгений Максаков.
