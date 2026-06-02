Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка перевела 9 млн рублей мошенникам

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению нижегородки, которая перевела неизвестным 9 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению нижегородки, которая перевела неизвестным 9 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По фабуле дела 53-летней потерпевшей несколько дней подряд звонили якобы сотрудники портала «Госуслуги», Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили ее перевести деньги на «безопасные счета» под предлогом отмены подозрительной операции по банковскому счету и предотвращения несанкционированного списания средств, отметили в МВД.

Нижегородка отдала предполагаемым преступникам 1,2 млн руб. личных сбережений, а также оформила кредиты на 5,4 млн руб. и заняла 2,4 млн руб. у знакомых. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.