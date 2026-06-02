Красноярцев приглашают на фестиваль искусств «Медвежуха»

5 июня в Красноярске в музее-усадьбе В. И. Сурикова стартует ежегодный фестиваль искусств «Медвежуха». Об этом сообщили в мэрии.
Событие объединит профессиональных художников, историков, музыкантов, дизайнеров. В основе фестиваля лежит связь России и Сибири с образом медведя. В течение трех фестивальных дней — 5, 6 и 7 июня на поляне будет работать главная сцена, на которой выступят лучшие творческие коллективы города и края.
5 июня в 15:00 откроет программу выступление оркестра русских народных инструментов «Енисеюшко» Красноярского краевого Дворца пионеров. В 16:30 для маленьких зрителей покажут «Историю с превращениями» от театральной студии «Играем!».
6 июня в 14:00 сказочник Дмитрий Васянович расскажет «Волшебные истории о медведях». 7 июня с 13:30 пройдут интерактивные представления от Народного театра «Кенгуру» и мим-театра «За двумя зайцами». Также в эти к фестивалю присоединится коллекционер старинных плюшевых медведей Ирина Шагивалеева. Она представит часть своей коллекции.
В усадьбе будут звучать голоса ансамбля народной песни «Вечерницы», детского ансамбля «Туесок», семейной фольклорной студии «Пимочки» и фольклорной студии «Баколье».
Обязательная составляющая программы — мастер-классы от профессиональных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, ярмарка с авторскими сувенирами и площадки от партнеров. Завершится фестиваль концертом народного инструментального коллектива «Сибирь-band».
Традиционно будет работать выставка, посвященная Году единства народов России и теме путешествий по стране.
«В этом году мы решили отправиться в фантазийное путешествие по России и предложили участникам конкурса-выставки оформить изображениями медведей-путешественников аксессуары, которые мы берем с собой обычно в дорогу. Это могут быть и тканевые сумки, и чемоданы. Фантазия творцов здесь безгранична», — отметила руководитель художественного отдела Центра творческого развития и гуманитарного образования Лариса Гавришина.
Подробную программу можно найти на сайте Музея-усадьбы В. И. Сурикова. Вход на выставку и концерт бесплатный.
