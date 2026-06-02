Уникальная художественная выставка открылась в Красноярске

Открывая выставку, её инициатор, ветеран СВО Павел Шабрин сказал: «Спасибо за организацию выставки в Красноярске. Наша выставка начала создаваться в 2024 году. Основным посылом стала идея — донести до людей составляющую гордости за наших ребят, которые без всяких условий пошли на фронт и отдали свою жизнь за Родину! Портреты выставки — это бойцы разных подразделений. Нет разделения на ведомственную подчинённость: ЧВК “Вагнер”, Министерство обороны, Росгвардия, спецназ, морской десант. Все эти ребята — настоящие мужчины и настоящие герои. Наша задача — показать выставку во всех субъектах России. Красноярская выставка 26-я по счёту. Она демонстрировалась в 20 городах (в разных местах). Спасибо администрации края и города за предоставленную возможность. И, конечно, спасибо руководству этого замечательного Центра “Россия”!».