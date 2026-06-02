Уникальная художественная выставка открылась в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В красноярском Национальном центре «Россия» 2 июня открылась портретная выставка героев СВО.

Это передвижная выставка портретов называется «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» и объединяет более 100 портретов погибших героев СВО и рассказов о них.

Экспозиция посвящена героям специальной военной операции — военнослужащим, добровольцам, отдавшим жизнь за защиту Отечества. В основе выставки — портреты, написанные маслом на холсте художником Шамилем Курбановым.

Особая значимость для Красноярского края в том, что художником созданы пять портретов наших земляков — погибших бойцов Красноярского края. Каждое полотно — это история бойца, его боевой путь и награды.

Открывая выставку, её инициатор, ветеран СВО Павел Шабрин сказал: «Спасибо за организацию выставки в Красноярске. Наша выставка начала создаваться в 2024 году. Основным посылом стала идея — донести до людей составляющую гордости за наших ребят, которые без всяких условий пошли на фронт и отдали свою жизнь за Родину! Портреты выставки — это бойцы разных подразделений. Нет разделения на ведомственную подчинённость: ЧВК “Вагнер”, Министерство обороны, Росгвардия, спецназ, морской десант. Все эти ребята — настоящие мужчины и настоящие герои. Наша задача — показать выставку во всех субъектах России. Красноярская выставка 26-я по счёту. Она демонстрировалась в 20 городах (в разных местах). Спасибо администрации края и города за предоставленную возможность. И, конечно, спасибо руководству этого замечательного Центра “Россия”!».

Теплые слова о значимости выставки сказали заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, депутат Заксобрания Галина Ампилогова и отец одного из погибших воинов из города Назарово.

Художник Шамиль Курбатов поделился с корреспондентом НИА, что рисуя каждый портрет, он переживал жизнь героя на нём изображённого. Первая выставка была организована в Ульяновске. Проходила она и в разных московских залах, начиная с Совета Федерации, и в Санкт-Петербурге.

Кроме картин в зале «Россия» выставлена также небольшая экспозиция оружия и снаряжения воинов СВО.

Выставка реализуется Красноярской краевой общественной организацией ветеранов боевых действий «СИБИРЬ» и творческой группой ветерана СВО Павла Шабрина при поддержке ветеранских организаций России.

Основная цель проекта — сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма у подрастающего поколения и демонстрация жителям края истинных примеров мужества и самопожертвования.

16+