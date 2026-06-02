В Красноярске из-за жары и отсутствия ветра могут ввести режим НМУ

В Красноярске и нескольких округах Красноярского края до вечера 3 июня объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Согласно сообщению Среднесибирского УГМС, НМУ ожидаются с 19:00 2 июня до 19:00 3 июня на территориях десятков муниципальных округов, а также в городах Красноярск, Железногорск, Дивногорск и Зеленогорск.
Синоптики прогнозируют жаркую и безветренную погоду, днём воздух прогреется до +25 градусов.
Предприятиям предписано сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.
Ранее сообщалось о запуске прямых рейсов из Красноярска в Анадырь.