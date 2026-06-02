В Красноярске из-за жары и отсутствия ветра могут ввести режим НМУ

В Красноярске и нескольких округах Красноярского края до вечера 3 июня объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Согласно сообщению Среднесибирского УГМС, НМУ ожидаются с 19:00 2 июня до 19:00 3 июня на территориях десятков муниципальных округов, а также в городах Красноярск, Железногорск, Дивногорск и Зеленогорск.