В Красноярске из-за жары и отсутствия ветра могут ввести режим НМУ

Режим НМУ планируют ввести не только в Красноярске, но и в других округах края.

В Красноярске и нескольких округах Красноярского края до вечера 3 июня объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Согласно сообщению Среднесибирского УГМС, НМУ ожидаются с 19:00 2 июня до 19:00 3 июня на территориях десятков муниципальных округов, а также в городах Красноярск, Железногорск, Дивногорск и Зеленогорск.

Синоптики прогнозируют жаркую и безветренную погоду, днём воздух прогреется до +25 градусов.

Предприятиям предписано сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

