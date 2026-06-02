Теперь это не просто проезд: Дятлова рассказала о появлении новой улицы в центре Калининграда

Речь про участок между Театральной и проспектом Мира.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде после капитального ремонта безымянный проезд в центре города может официально стать улицей. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в понедельник, 1 июня.

Участок между улицей Театральной и проспектом Мира идёт вдоль железной дороги, которая находится в низине. Здесь появился полноценный тротуар.

«Как эту улицу будут называть? Выберем. Есть специальная топонимическая комиссия, но свои варианты могут предложить все желающие, — сказала Дятлова. — Удивительная вещь. Даже если мы дадим название, здесь не будет ни одного адреса, потому что юридические адреса мы уже не сможем представить себе на этом месте, равно как и застройку».

Капитальный ремонт объекта продолжается. Завершить работы подрядчик должен до 23 августа. Пока власти не планируют делать проезд двусторонним: двигаться можно будет, как и сейчас: со стороны Мира к Театральной. Однако тогда часть дороги всегда будет пустовать, поэтому в будущем не исключено изменение схемы.

При этом Дятлова выступила против организации здесь парковки, как это было когда-то. «Мы же хотим жить в цивилизованном мире. Нужно ли здесь парковаться? Ответ — нет, не нужно. Давайте будем парковаться на парковках, которые сегодня есть в центральной части города», — заявила сити-менеджер.

Неподалёку, на Московском проспекте, тротуар ждёт масштабный ремонт с заменой остановок.

