Через аэропорт Красноярска 10 питомцев улетели в заграничное путешествие

За май специалисты краевого управления Россельхознадзора провели в красноярском аэропорту контроль и оформление 10 домашних питомцев. Таможенный контроль в феврале прошли пять собак пород мальтипу, метис, немецкий шпиц и такса, а также пять кошек — британская прямоухая, метис, сиамская, метис, шаузи и экзотическая. Они отправились со своими владельцами в Болгарию, Германию, Грецию, Израиль, Италию, Кипр, Таиланд и Эквадор. Также за прошедший месяц были ввезены 1 505 декоративных птиц из Кыргызстана, среди них корелла, а также волнистые и ожереловые попугаи.