Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия ввела режим повышенной готовности из-за трещины в доме на Гороховецкой

Мэрия ввела режим повышенной готовности из-за треснувшего дома на улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Мэрия ввела режим повышенной готовности из-за треснувшего дома на улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Напомним, речь идет о многоэтажном доме № 20, на состояние которого пожаловались местные жители. По их словам, проблемы начались после того как коммунальщики в течение двух недель сливали у здания воду после паводка.

Режим повышенной готовности действует с 6 мая. Он установлен в границах пяти метров от первого подъезда многоэтажки. Администрации Канавинского района предстоит встретиться с местными жителями и рассказать, как будет проходить расселение.

Кроме того, за состоянием дома будут постоянно следить. Специалисты обследуют здание и примут решение о его техническом состоянии. Собственникам квартир в первом подъезде обещают компенсировать затраты на съем жилья.

Ранее сообщалось, что трехэтажный дом треснул на улице Энгельса в Балахне Нижегородской области.