Мэрия ввела режим повышенной готовности из-за трещины в доме на Гороховецкой

Мэрия ввела режим повышенной готовности из-за треснувшего дома на улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Напомним, речь идет о многоэтажном доме № 20, на состояние которого пожаловались местные жители. По их словам, проблемы начались после того как коммунальщики в течение двух недель сливали у здания воду после паводка.
Режим повышенной готовности действует с 6 мая. Он установлен в границах пяти метров от первого подъезда многоэтажки. Администрации Канавинского района предстоит встретиться с местными жителями и рассказать, как будет проходить расселение.
Кроме того, за состоянием дома будут постоянно следить. Специалисты обследуют здание и примут решение о его техническом состоянии. Собственникам квартир в первом подъезде обещают компенсировать затраты на съем жилья.
