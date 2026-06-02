В Красноярском крае открыли временный храм на время реставрации емельяновский церкви Святой Троицы

Храм святой Троицы в Емельяново также известен как «Белая лебедь». Это один из старейших каменных храмов Красноярского края. Церковь была основана в конце XVIII века и освящена в 1817 году. Храм связан и с историческими именами. В разные годы его посещали писатель Антон Чехов и будущий император Николай II.