В Красноярском крае открыли временный храм на время реставрации емельяновский церкви Святой Троицы

В поселке Емельяново прихожане открыли временный храм напротив церкви Святой Троицы, которую сейчас готовят к реставрации. Деньги на новое помещение собирали сами жители.
По словам настоятеля храма святой Троицы Алексея Язева, государственные средства на создание временного прихода не выделялись. Пространство удалось подготовить благодаря пожертвованиям и помощи прихожан. В дальнейшем это помещение планируют переоборудовать в пространство для детей. Сейчас его постепенно обживают и наполняют иконами.
«Пока здесь ещё не все готово, только недавно переехали в этот временный храм. У меня есть страсть к собирательству икон, будем постепенно преобразовывать это пространство, наполнять временный храм», — рассказал Алексей Язев, настоятель храма святой Троицы.
Храм святой Троицы в Емельяново также известен как «Белая лебедь». Это один из старейших каменных храмов Красноярского края. Церковь была основана в конце XVIII века и освящена в 1817 году. Храм связан и с историческими именами. В разные годы его посещали писатель Антон Чехов и будущий император Николай II.
Ранее стало известно, что в 2024 году для храма подготовили проект реставрации, а весной 2025 года объявили поиск подрядчика. В ходе работ планируют восстановить утраченные элементы здания, включая колокольню, храмовое пятиглавие, крыльцо паперть и иконостасы.