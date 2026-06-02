Под Воронежем мир удивительных альпак в «Белом колодце» пополнился новорожденной

Детеныши альпак называются криа. Это давно известно даже малышу, который посещает парк альпак в «Белом колодце», расположенный в 15 километрах от Воронежа в Хохольском районе.
28 мая в мире удивительных животных на свет появилась очаровательная криа с рекордным весом в семь килограмм. С первых же минут жизни малышка под присмотром мамы уверенно стояла на ногах. Тут же она стала совершать прогулки по площадке, исследуя этот мир и демонстрируя свои фирменные прыжки.
— Кроха весело бегает по вольеру, катается по песочку и знакомится с другими альпаками. Кличку ей еще не подобрали. Это дело ближайшего будущего, — уточнили сотрудники парка.
Увидеть малышку и других харизматичных животных можно в любой день. Улыбка и поцелуй от альпак вам обеспечены.