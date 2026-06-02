Нижегородский хор «Вдохновение» стал частью «Богемы» Пуччини

В четверг четвертого июня на главной сцене нижегородской Оперы будет звучать великолепная премьера — опера Дж. Пуччини «Богема». Наряду с певцами мирового уровня к зрителю выходят совсем юные участники постановки. Согласно либретто и режиссерскому замыслу, они клянчат игрушки и лакомства, обсуждают марширующих солдат, прыгают, танцуют, играют — и параллельно озорному оживляжу, прекрасно поют.
Петь, играя.
Эти чудесные дети — хор «Вдохновение» Детской школы искусств № 8 имени В. Ю. Виллуана, филиала школы № 103 (художественный руководитель и дирижер Татьяна Тимкина). Их обаяние, актерская естественность и отменная вокальная техника удивительны, и, конечно, они раз за разом срывают бурные аплодисменты!
Директор ДШИ № 8 Маргарита Губченко рассказала нам, что Нижегородский оперный театр рассматривал для участия в постановке несколько детских коллективов высокого уровня, и в итоге почетную миссию доверили именно хору «Вдохновение». Автор проекта «Дети в театре» — Иван Халезов, сотрудник театра оперы и балета им А. С. Пушкина. Проект задуман как творческая лаборатория по вовлечению детей в профессиональную театральную среду.
— Участие школьного хора в настоящей оперной постановке — это большая честь… но и большая ответственность! — признается Маргарита Борисовна. — Ребят встраивают во взрослую жизнь, во взрослый репетиционный процесс со всеми вытекающими обстоятельствами.
Для детей это уникальный опыт, но в некотором смысле они к этому готовы — наши хоровые отделения регулярно ставят популярные музыкальные детские сказки.
В спектакле принимает участие филиал хорового отделения, работающего в школе № 103. В прошлом году их выбрали для поездки в «Артек», на столетие знаменитого детского лагеря отдыха в числе шести коллективов со всей России. Недавно они с большим успехом съездили в Москву на международный конкурс-фестиваль и привезли Гран-при. Такие успехи и концертный опыт дают нам основания считать, что именно эти дети готовы к участию в рейтинговом, «взрослом» проекте. «Богема» для них — это неоценимая творческая практика и, быть может, кто-то потом придет в театральный хор.
Как признается Маргарита Губченко, «Богема» для нее — история особая, личная. Эта опера — среди самых ее любимых оперных сочинений. В свое время Маргарита Борисовна работала концертмейстером в классе легендарного нижегородского дирижера, профессора консерватории Маргариты Саморуковой, и ее студенты штудировали «Богему» так, что молодая концертмейстер буквально выучила шедевр Пуччини наизусть.
«Кларнетино»: шаг в профессию.
Также среди особенно значимых событий уходящего учебного года, организованных Детской школой искусств № 8 им. В. Ю. Виллуана, отметим VII Всероссийский конкурс-фестиваль «Кларнетино». В нем принимают участие учащиеся музыкальных школ и средних специальных учебных заведений страны. В этом году приехали участники из шестнадцати регионов.
Конкурс-фестиваль носит имя Евгения Анатольевича Титова, профессора Нижегородской консерватории, в течение многих лет преподававшего в школе искусств № 8 и воспитавшего множество прекрасных музыкантов, имена которых известны в России и за рубежом. В состав жюри входят преподаватели ведущих музыкальных вузов страны, артисты оркестров и концертирующие солисты.
Эти творческие смотры способствуют выявлению молодых талантливых исполнителей на кларнете, мотивируют к дальнейшему обучению и профессиональному росту. Добавляют привлекательности «Кларнетино» и ценные призы — хорошие инструменты и аксессуары для них.
Как отметил профессор ННГК, завкафедрой деревянных духовых инструментов ННГК, завотделением духовых и ударных инструментов ДШИ № 8, художественный руководитель «Кларнетино» Александр Самарин, конкурсанты, успешно заявившие о себе на «Кларнетино», стали студентами нижегородской и московской консерваторий, учащимися музыкальной школы при Институте им. Гнесиных.
— У Евгения Анатольевича Титова, получившего прекрасную ленинградскую школу, в приоритете была культура звучания. И я, в свою очередь, стараюсь прививать ученикам традиции хорошего музицирования: это работа над звуком, правильное интонирование, грамотное построение фразировки, безупречная техника, — рассказал нам Александр Александрович.
Мария ФЕДОТОВА.