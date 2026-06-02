Юрий Шалабаев подвел итоги проекта «БезопасНО»

Глава Нижнего Новгород Юрий Шалабаев подвел первые итоги проекта «БезопасНО», который был запущен по инициативе Общественной палаты города в 2024 году и возобновлен в этом году по решению мэра.
Как написал в своих социальных сетях глава города, на платформу «Лобачевский» и телефон в течение четырех недель поступали сообщения от нижегородцев об опасных объектах на улицах города. Всего до 31 мая было получено 252 таких сообщения: 218 — о люках, 28 — об арматуре и штырях и 6 — о бесхозных проводах.
«Как только поступало обращение — специалисты выезжали на места, закрывали люки, убирали арматуру и оборванные провода. На сегодняшний день подавляющая часть заявок отработана, оставшиеся также обязательно будут доведены до конца», — написал Юрий Шалабаев.
Мэр отметил, что взаимодействие с нижегородцами получилось результативным, и поблагодарил всех неравнодошных, кто ответственно отнесся к вопросам безопасности и помог соответствующим службам устранить проблемы.
«Работу мы продолжаем, поэтому оставляйте обращения на “Лобачевском” в любое время», — призвал Юрий Шалабаев.