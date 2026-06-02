Гендиректор воронежского «Факела» Асхабадзе покинет клуб

Генеральный директор воронежского футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе сообщил, что не будет продлевать контракт, который истекает 15 июня. Об этом он заявил в обращении к болельщикам.
Асхабадзе отметил, что принял решение по семейным и личным обстоятельствам. По его словам, он уже обратился к председателю Совета по содействию развитию АФК «Факел», губернатору Воронежской области Александру Гусеву с просьбой не рассматривать возможность продления контракта на будущий сезон.
Глава региона поблагодарил Асхабадзе за работу и вклад в развитие воронежского футбола.
Гусев отметил, что за эти годы «Факел» добился исторических результатов: вернулся в Российскую Премьер-Лигу, три сезона подряд представлял Воронежскую область в элите российского футбола, а после вылета сумел вновь выйти в РПЛ за один сезон.
Отдельно губернатор выделил создание детской академии «Факела». По его словам, это инвестиция в будущее клуба и всего воронежского футбола.
Также Гусев отметил участие Асхабадзе в развитии футбольной инфраструктуры. При нем был реализован проект нового стадиона «Факел» и началась работа над обновлением Центрального стадиона профсоюзов.
«На должность руководителя “Факела” придет достойный специалист, который продолжит работу по развитию команды», — заявил губернатор.
Асхабадзе возглавил футбольный клуб в июле 2019 года. До этого он работал в раменском «Сатурне», московском «Спартаке», где дошел до должности генерального директора, а также занимал аналогичный пост в ереванском «Бананце».
Кто станет новым руководителем «Факела», пока не сообщается.