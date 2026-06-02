Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский губернатор прокомментировал уход гендиректора «Факела» Асхабадзе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поблагодарил генерального директора футбольного клуба «Факел» Романа Асхабадзе за «годы плодотворной совместной работы и значительный вклад в развитие воронежского футбола». Глава региона также выразил уверенность, что на пост руководителя ФК «придет достойный специалист, который продолжит работу по развитию команды». О том, что господин Асхабадзе не будет продлевать контракт с клубом, стало известно 2 июня.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поблагодарил генерального директора футбольного клуба «Факел» Романа Асхабадзе за «годы плодотворной совместной работы и значительный вклад в развитие воронежского футбола». Глава региона также выразил уверенность, что на пост руководителя ФК «придет достойный специалист, который продолжит работу по развитию команды». О том, что господин Асхабадзе не будет продлевать контракт с клубом, стало известно 2 июня.

«Отдельно отмечу конструктивную позицию и поддержку Романа Гурамовича в вопросах развития футбольной инфраструктуры. Вместе мы реализовали проект нового стадиона “Факел” и начали работу над обновлением Центрального стадиона профсоюзов. Последний должен стать современным спортивным объектом, соответствующим самым высоким требованиям», — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что за время работы Романа Асхабадзе «Факел» добился «исторических результатов», вернувшись в Премьер-лигу. Также была создана детская футбольная академия, которую господин Гусев назвал «инвестицией в будущее клуба и всего воронежского футбола».

«“Факел” остается одним из главных спортивных символов Воронежской области. Мы и дальше будем делать все необходимое для его поступательного развития в интересах десятков тысяч преданных болельщиков. Для этого у нас и наших партнеров из бизнеса есть все необходимые ресурсы», — подчеркнул губернатор.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Роман Асхабадзе сегодня объявил, что обратился к Александру Гусеву с просьбой не рассматривать возможность продления его контракта с клубом на следующий сезон. Свое решение функционер объяснил семейными и личными обстоятельствами.

На прошлой неделе губернатор Александр Гусев заявил о намерении акционировать «Факел», который принадлежит правительству региона и финансируется из областного бюджета. Ради обеспеченности акций господин Гусев предложил внести в уставный капитал команды стадион, но не уточнил, идет ли речь про «Факел» в Советском районе или про будущую арену на месте Центрального стадиона профсоюзов.