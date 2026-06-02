Эксперт назвала главные признаки мошеннической вакансии

Ряжевская: просьбы о деньгах указывают на мошенническую вакансию.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Любые просьбы о деньгах и формат коммуникации в неизвестном софте указывают на мошенническую вакансию, предостерегла соискателей HR-директор сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Юлия Ряжевская.

«Все рабочие созвоны должны проходить в общедоступных сервисах — например, Zoom, “Телемост” или аналогичных платформах. Трудоустройство в компании не предполагает никаких денежных переводов со стороны соискателей. Если компания не фигурирует в поисковиках, у нее нет сайта или соцсетей — скорее всего, такой компании не существует». — рассказала эксперт «Газете.Ru».

По словам Ряжевской, поддельные объявления все чаще появляются в мессенджерах, соцсетях и даже на крупных платформах, маскируясь под предложения от известных брендов. Мошенники могут требовать оплату за обучение, оформление документов или изготовление формы. Еще один очевидный признак обмана — слишком высокий доход при отсутствии требований к опыту и размытое описание обязанностей. Перед откликом на вакансию эксперт советует провести базовую проверку работодателя.