Свыше 60 млн рублей выделили на проектирование участка Восточного обхода

ГКУ НО «ГУАД» объявило аукцион на разработку проекта реконструкции участка автодороги Афонино — Никульское в Кстовском районе (часть Восточного обхода Нижнего Новгорода), сообщается на портале госзакупок.
Начальная цена контракта — 60 млн рублей. Заявки принимают до 18 июня, итоги подведут 23 июня. Финансирование идёт из бюджета Нижегородской области, работы должны завершить к концу мая 2027 года.
Проект включает два этапа: инженерные изыскания и разработку проектной документации (57,8 млн рублей), а также подготовку проекта планировки и межевания территории (2,3 млн рублей).
Сейчас дорога Афонино — Никульское относится к IV-V категориям (1−2 полосы, покрытие — асфальтобетон и бетон). После реконструкции её категория повысится до III, длина составит около 1,6 км, а количество полос увеличится до двух. Остальные параметры (ширина полос, съезды, освещение и т. д.) уточнят в проекте.
Первая очередь Восточного обхода (от Подновья до трассы М‑7) протянётся на 14,9 км и включит пять этапов: строительство дороги (этапы 1−3) и создание транспортной развязки с системой взимания платы (этапы 4−5). Все этапы одобрены госэкспертизой. В рамках проекта также обновят набережную Гребного канала между Казанским и Лысогорским съездами.
С учётом второй и третьей очередей (моста через Волгу из Подновья и северо‑восточного обхода Бора) длина магистрали достигнет 45 км. Стоимость всего проекта — 200 млрд рублей. Строительство планируют вести по концессии: на первую очередь поступили две частные инициативы, на вторую — одна.
Среди потенциальных подрядчиков — дочерняя компания АО ДСК «Автобан». Соглашение пока не заключено: нижегородские власти не будут подписывать новые концессионные соглашения до конца 2026 года.
Ранее госэкспертиза одобрила первую очередь Восточного обхода Нижнего Новгорода.