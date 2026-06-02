Умер художник-иллюстратор Станислав Ковалев

«Ночью 2 июня на 91-м году ушел из жизни заслуженный художник России, известный график Станислав Романович Ковалев», — сказала собеседница агентства.
В отделении уточнили, что отпевание состоится в четверг в 12.00 (10.00 мск) в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми. Похоронят художника на Северном кладбище.
Ковалев знаком широкому кругу читателей иллюстрациями к сказкам Александра Пушкина, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена, «Русским народным сказкам». Кроме книг для детей он оформлял многие общественно-политические издания, художественную литературу, поэтические сборники. Им проиллюстрировано более 500 изданий. Ковалев известен не только в России, но и во многих странах Европы и Азии.
Станислав Ковалев родился 30 сентября 1935 года в Уфе. В 1951—1954 годах учился в Ленинградском художественном училище (ныне им. В. А. Серова). С 1971 года жил и работал в Перми.