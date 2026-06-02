Умер художник-иллюстратор Станислав Ковалев

Ковалев знаком широкому кругу читателей иллюстрациями к сказкам Александра Пушкина, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена, «Русским народным сказкам». Кроме книг для детей он оформлял многие общественно-политические издания, художественную литературу, поэтические сборники. Им проиллюстрировано более 500 изданий. Ковалев известен не только в России, но и во многих странах Европы и Азии.