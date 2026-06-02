Лето включили ненадолго: в Калининградской области долгожданные +25 сменятся дождями и прохладой

До конца недели в регионе ожидаются температурные качели: короткие потепления будут сменяться небольшими похолоданиями, местами пройдут дожди. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале во вторник, 2 июня.
На регион распространится влияние обширного циклона с центром над Британскими островами, поэтому неделя не обойдётся без дождей. По прогнозу, к выходным может выпасть 30−40 мм осадков, особенно на западе области. Это поможет уменьшить дефицит влаги в почве.
В среду воздух прогреется до +21…+24, местами — до +25. Ожидается малая или переменная облачность, существенных осадков не прогнозируют. Умеренный юго-восточный ветер принесёт тепло и на побережье.
В четверг ситуация изменится: в область придёт более холодный воздух. До +20…+23 температура поднимется, скорее всего, только на востоке, а в Калининграде, на западе и у моря ожидается около +17…+19. Днём временами будут лить дожди.
В пятницу снова потеплеет до +22…+25. Во второй половине дня и вечером возможны локальные дожди, не исключены грозы. Прогноз на выходные у специалистов пока предварительный. Суббота может выдаться дождливой, ветреной и прохладной — до +16…+19. В воскресенье шансы на более сухой и комфортный день вырастут, воздух прогреется примерно до +20. Ночью ожидается +10…+14.
Синоптики прогнозировали, что календарное лето в регионе начнётся с умеренного тепла, кратковременных дождей и прохлады у побережья.