Вместо концессионера капремонт пермской ГКБ-2 осуществят краевые власти

Капремонт зданий городской клинической больницы № 2 им. Ф. Х. Граля будет проведена за счет бюджета Пермского края, сообщил губернатор Дмитрий Махонин на встрече с представителями СМИ. Напомним, изначально планировалось что для исполнения этих работ будет заключено концессионное соглашение с ООО «Мединвестгрупп». Эта же структура занимается строительством онкологического центра в Камской долине. Сметная стоимость работ на этапе реконструкции объекта концессионного соглашения должна была составить 3 млрд руб. Чуть больше 1,5 млрд руб. из них предполагалось предоставить в виде бюджетного гранта.