В июне жители Башкирии могут увидеть уникальные созвездия

Так, 15 числа в 23.30 в небе можно будет максимальное количество созвездий. На юге низко над горизонтом расположится созвездие Скорпиона с его самой яркой звездой Антарес. Выше над горизонтом расположатся созвездия Весов, Девы со Спикой, Змееносца. Высоко в небе будут видны созвездия Геркулеса, Северной Короны и Волопаса с Арктуром — самая яркая звезда летнего неба.
Над восточным горизонтом поднимутся в небо главные летние созвездия: Орел с Альтаиром, Лебедь с Денебом, Лира с яркой Вегой. Яркие звезды Денеб, Вега и Альтаир образуют «летний треугольник».
Между Лебедем и Орлом видны самые маленькие по площади созвездия: Дельфин, Стрела, Малый Конь.
На западе склонятся к горизонту созвездия Рака, Льва с Регулом, выше располажатся созвездия: Малый Лев, Гончие Псы, Волосы Вероники и Большой Ковш созвездия Большой Медведицы.
Низко над горизонтом в созвездии Рака будет видна яркая Венера.
Над северным горизонтом привлечет к себе внимание яркая звезда — она видна невысоко над горизонтом — это Капелла — главная звезда в созвездии Возничего. Частично зайдут за горизонт осенние созвездия Персея и Андромеды. Над точкой севера будет «висеть» Полярная звезда, принадлежащая созвездию Малой Медведицы. Созвездия Жирафа, Кассиопеи, Цефея, Дракона и Большой Медведицы опишут вокруг Полярной невидимые круги.