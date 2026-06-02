В Екатеринбурге станет больше мест, запрещенных для парковки, а также добавятся перекрестки, где левый поворот будет запрещен. Об этом сообщили в мэрии. Новые знаки установит Центр организации движения во II квартале 2026 года.
Для повышения безопасности движения и беспрепятственной уборки города остановку запретят на улице Мамина Сибиряка от улицы Малышева до улицы Энгельса и на улице Викулова от Начдива Васильева до Металлургов.
Чтобы увеличить пропускную способность перекрестков и исключить возможные аварийные ситуации, левый поворот и разворот запретят на перекрестке проспект Ленина — улица Гагарина со стороны Первомайской, Серафимы Дерябиной — Шаумяна со стороны Бардина и Краснолесья — Амундсена со стороны Чкалова.
Водителей заранее предупреждают об изменениях и напоминают соблюдать правила дорожного движения.