Воронежец поел вяленой речной рыбы и чуть не умер от ботулизма

Врачи спасли воронежца с тяжелейшей формой ботулизма. 45-летний мужчина поступил в инфекционное отделение медицинского центра БСМП № 8 с нарастающей мышечной слабостью, ухудшением зрения и трудностями с глотанием и дыханием. Перед этим он обращался в райбольницу, откуда его экстренно доставили в БСМП № 8.
Выяснилось, что за три дня до госпитализации пациент ел речную вяленую рыбу. Врачи заподозрили у него ботулизм. Летальность при тяжелых формах этого инфекционно-токсического заболевания превышает 60%.
— Состояние пациента было критическим с самого начала, ситуация осложнилась развитием двусторонней пневмонии. 11 дней мужчина находился в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели противоботулиническую сыворотку и провели комплексную терапию. Всего пациент провел в стационаре 22 дня. Далее его выписали под наблюдение врачей поликлиники по месту жительства, — рассказали в БСМП № 8.
