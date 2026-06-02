«Лискимонтажконструкция» судится с московским металлообработчиком

АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в Лисках Воронежской области в 1993 году. Уставный капитал — 40,02 млн руб. Основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Информация о владельцах компании публично не раскрывается. Вместе с тем ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года предприятие у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. С бизнесменом также связывают зарегистрированные по тому же адресу ООО «Лискинский арматурный завод» и ООО «ГСПГТ Воронеж», реализующее в Острогожском районе проект по производству сжиженного природного газа. Генеральный директор — Сергей Цивилев. По итогам 2025 года выручка компании составила 8,4 млрд руб., чистый убыток — 1,5 млрд руб.