Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦРТС выявил нарушения в работе новых ночных автобусов в Нижнем Новгороде

Ночные автобусные маршруты стали курсировать с 1 июня.

Источник: Время

С 1 июня в Нижнем Новгороде начали курсировать ночные автобусные маршруты. Проект запустил Центр развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области, чтобы сделать поездки в позднее время комфортными для горожан и туристов.

В дебютную ночь транспорт вышел на линии без опозданий и строго по графику. Однако первые часы работы вскрыли несколько проблем, связанных с отклонением водителей от заданной схемы движения и уходом автобусов с остановок раньше положенного времени.

В ЦРТС оперативно отреагировали на эти недочеты. Для водителей проведут повторный инструктаж по соблюдению маршрутов и расписания, а контроль за графиком движения усилят с помощью навигационных спутниковых систем.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут № 2 изменится в Нижнем Новгороде с 1 июня.