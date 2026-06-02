ЦРТС выявил нарушения в работе новых ночных автобусов в Нижнем Новгороде

С 1 июня в Нижнем Новгороде начали курсировать ночные автобусные маршруты. Проект запустил Центр развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области, чтобы сделать поездки в позднее время комфортными для горожан и туристов.
В дебютную ночь транспорт вышел на линии без опозданий и строго по графику. Однако первые часы работы вскрыли несколько проблем, связанных с отклонением водителей от заданной схемы движения и уходом автобусов с остановок раньше положенного времени.
В ЦРТС оперативно отреагировали на эти недочеты. Для водителей проведут повторный инструктаж по соблюдению маршрутов и расписания, а контроль за графиком движения усилят с помощью навигационных спутниковых систем.
