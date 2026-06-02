Несколько случаев зацепинга зарегистрировали в Нижнем Новгороде

Случаи зацепинга на трамвайных маршрутах участились в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Один случай был зафиксирован 17 мая на улице Баранова с трамваем № 6, другой — на том же маршруте в минувшие выходные.
«Ещё один факт опасного поведения несовершеннолетних пассажиров отмечен вчера на маршруте трамвая № 7. В результате сотрудниками Росгвардии было задержано шестеро подростков-зацеперов. Их доставили в отдел полиции», — рассказали в ЦРТС.
Взрослых просят поговорить с детьми об опасности таких действий: проезд снаружи подвижного состава грозит серьезной травмой или гибелью. За опасное поведение предусмотрена и административная ответственность. В случае с несовершеннолетними к ответственности могут быть привлечены и родители — за неисполнение обязанностей по воспитанию и контролю за ребенком.
«При наличии признаков хулиганства или угрозы безопасности движения действия зацеперов могут квалифицироваться и по более строгим статьям. Пассажиров просим проявлять бдительность: если вы видите, что кто-то пытается зацепиться за вагон или уже едет снаружи, — немедленно сообщите об этом водителю. Ваша своевременная реакция может спасти чью-то жизнь», — обратились специалисты к нижегородцам.
Ранее сообщалось, что нижегородская полиция привлекла к ответственности родителей двух подростков-зацеперов.