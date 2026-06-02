В Пермском крае скончался выдающийся иллюстратор Станислав Ковалёв

Выдающийся художник и иллюстратор Станислав Ковалёв скончался на 91 году жизни, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Пермское отделение Союза художников России.
Художник оформил и проиллюстрировал более 500 изданий, среди которых знаменитая «Пермская азбука», сказки народов мира и «Божественная комедия» Данте. Его полотна можно увидеть в интерьере Пермского ТЮЗа. В его творчестве переплелись христианский и языческий миры, ад и рай, сказочные страны и иллюзионистские миры Эшера.
Прощание с художником пройдёт 4 июня в 12:00 в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного (Старцева, 140а). Похороны состоятся на Северном кладбище. На странице Пермского отделения «Союза художников России» сообщили, что если вы планируете посетить похороны, то необходимо сообщить об этом в офис отделения по телефону 212−24−00, так как будет организован автобус до кладбища.
