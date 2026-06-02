Volkswagen Touareg сбил пятилетнюю девочку на пешеходном переходе в Городце

Женщина за рулем Volkswagen Touareg наехала на пятилетнюю девочку на пешеходном переходе в Городце Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
ДТП случилось вечером 1 июня у дома № 114 на улице Кирова. Женщина за рулем иномарки двигалась от центра Городца в сторону улицы Лесхоза. При пересечении пешеходного перехода она не убедилась в безопасности маневра и сбила ребенка.
Девочка получила травмы и была доставлена в больницу. В отношении 29-летней женщины проводится административное расследование.
Напомним, прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Володарском округе. В аварии погибла женщина.