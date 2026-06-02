Тренеры в Нижегородской области могут получит миллион рублей

В Нижегородской области стартует программа «Земский тренер», призванная привлечь квалифицированные кадры в сферу физической культуры и спорта. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.
Специалисты, готовые работать в населённых пунктах с численностью до 50 000 человек, смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
Участниками программы вправе стать граждане РФ с высшим или средним профессиональным образованием. Ежегодно министерство спорта региона формирует перечень вакантных должностей в спортивных секциях небольших городов и сёл. В текущем году выделено 44 квоты — среди них вакансии тренеров‑преподавателей, инструкторов по спорту и другие позиции.
Условия участия:
переезд или прибытие в населённый пункт с численностью до 50 000 жителей, где кандидат в настоящее время не прописан и не трудоустроен;
для выпускников вузов и ссузов, проживающих в таких населённых пунктах, предусмотрено исключение: они могут устроиться в спортивные учреждения по месту жительства без переезда — в течение двух лет после получения диплома;
обязательное условие — отработка по трудовому договору не менее пяти лет в выбранной организации.
Приём документов в региональное министерство спорта продлится до 19 июня. Подробная информация о программе «Земский тренер» размещена на официальном сайте Минспорта Нижегородской области.
Ранее законодатели ПФО обсудили развитие массового спорта.