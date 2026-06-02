Медики из Читы приехали в Петровск-Забайкальский район Забайкалья

Хирурги из Читы с 1 июня начали прием пациентов в Петровск-Забайкальской больнице. Выезд организован в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Забайкальского края.
«Наша задача — не просто провести операцию, а обеспечить людям доступ к качественной медицине там, где они живут. К тому же особенно важно работать плечом к плечу с коллегами и делиться опытом с молодым поколением», — сказал хирург Городской клинической больницы № 1 Сергей Хворов.
Врачи будут оказывать хирургическую помощь местному населению всю неделю. Для того чтобы попасть на прием, жителям края нужно обратиться к хирургу в местную поликлинику или центральную районную больницу. Специалисты примут решение о необходимости операции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.