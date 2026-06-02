Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медики из Читы приехали в Петровск-Забайкальский район Забайкалья

Врачи будут оказывать хирургическую помощь местному населению в течение недели.

Хирурги из Читы с 1 июня начали прием пациентов в Петровск-Забайкальской больнице. Выезд организован в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Забайкальского края.

«Наша задача — не просто провести операцию, а обеспечить людям доступ к качественной медицине там, где они живут. К тому же особенно важно работать плечом к плечу с коллегами и делиться опытом с молодым поколением», — сказал хирург Городской клинической больницы № 1 Сергей Хворов.

Врачи будут оказывать хирургическую помощь местному населению всю неделю. Для того чтобы попасть на прием, жителям края нужно обратиться к хирургу в местную поликлинику или центральную районную больницу. Специалисты примут решение о необходимости операции.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.