День открытых дверей прошёл в ресурсных центрах для семей в Прикамье

Формат мероприятий также был разный. Так, в Гайнском округе семьям предложили участие в квесте «Ключ от лета», а затем — танцевальный марафон и праздник воздушных шаров. В Кишерти организовали флешмоб «Вместе дружная семья!» и провели мастер-класс, в котором смогли участвовать и родители, и дети — «Здоровье с эфирными маслами». А жителей Очёра погрузили в народную культуру и приобщили к историческому творчеству с помощью мастер-класса «Семейные традиции. Русская матрёшка». Для семей Очёра также провели театральную гостиную «Сказка за сказкой». В Елово организовали мастер-класс «Ремесленная мастерская по ткачеству», во время которого члены семьи постигали секреты традиционных ремёсел — ткачества и шитья.