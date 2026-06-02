День открытых дверей прошёл в ресурсных центрах для семей в Прикамье

День открытых дверей прошёл в ресурсных центрах для семей в 42 территориях Прикамья.
В мероприятиях, которые состоялись по проекту «Семейный Пермский край», приняли участие более 500 жителей края.
Каждый центр подготовил для этого дня свою насыщенную программу. Гостей мероприятия ждали тренинги для детей и их родителей, участие в творческих мастер-классах, а также живая музыка и тематические фотосессии.
Формат мероприятий также был разный. Так, в Гайнском округе семьям предложили участие в квесте «Ключ от лета», а затем — танцевальный марафон и праздник воздушных шаров. В Кишерти организовали флешмоб «Вместе дружная семья!» и провели мастер-класс, в котором смогли участвовать и родители, и дети — «Здоровье с эфирными маслами». А жителей Очёра погрузили в народную культуру и приобщили к историческому творчеству с помощью мастер-класса «Семейные традиции. Русская матрёшка». Для семей Очёра также провели театральную гостиную «Сказка за сказкой». В Елово организовали мастер-класс «Ремесленная мастерская по ткачеству», во время которого члены семьи постигали секреты традиционных ремёсел — ткачества и шитья.
«Помимо традиционных активностей, которые стали неотъемлемой частью нашей работы, мы организуем бесплатную работу психологов и юристов для наших семей. Так каждая семья, которая нуждается в помощи, может ееёполучить на площадке наших семейных центров», — рассказала руководитель проекта Ирина Ермакова.
Ресурсный центр «Пермь семейная» был организован и стартовал в работу в 2024 году по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Он действует при поддержке Министерства труда и социального развития Пермского края. На сегодняшний день это уникальная площадка, которая работает на укрепление института семьи и развитие форм семейного досуга, стимулирует развитие творческих, оздоровительных и образовательных направлений в сфере работы с семьей.