Неожиданные причины детского ожирения назвали медики

Чаще всего детское ожирение — результат энергетического дисбаланса, связанного с недостаточным расходованием потребленной энергии, сообщают в волгоградском облздраве. Однако причина не только в этом.
Из детского питания действительно лучше исключить булочки и фастфуд, лапшу быстрого приготовления и сладкую газировку, мороженое и десерт с кремом. Свою роль играет неподвижность при игре в компьютерные игры, выполнении домашних заданий и дополнительных занятий с репетиторами. Однако есть и другие причины.
Одна из них — регулярный недосып. При недостатке сна организм попадает в преддиабетическое состояние, человек чувствует себя голодным, даже когда только что поел.
Второй причиной могут стать стресс и депрессия — её испытывают около 2% детей и 4−8% подростков. И эти показатели растут, предупреждают медики. Стресс вызывают неурядицы в семье, недостаток родительского внимания, давление со стороны сверстников.
В России ожирением страдают 8,5% городских детей и 5,5% ребят из сельской местности.
