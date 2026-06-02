Житель Дзержинска за деньги прописывал иностранцев в своей комнате

Мужчина заведомо знал, что они не будут проживать по месту регистрации.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинске полицейские пресекли незаконную схему постановки на миграционный учёт иностранных граждан. 57-летний ранее судимый местный житель за деньги регистрировал приезжих в своей комнате, при этом осознавая, что проживать они там не будут. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские выявили, что в марте 2025 года мужчина неоднократно обращался в МФЦ с уведомлениями о прибытии двух граждан республики ближнего зарубежья, указывая принадлежащую ему комнату как адрес их пребывания. При этом обвиняемый знал, что мигранты фактически жить там не будут. В дальнейшем выявился ещё один аналогичный эпизод фиктивной регистрации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа или лишение свободы на три года.