Более 35 тысяч девятиклассников Красноярского края сдали ОГЭ по математике

Всего в Красноярском крае в основной волне ОГЭ примут участие 35 078 девятиклассников. Для получения аттестата нужно сдать два обязательных предмета, русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Удовлетворительная оценка по всем экзаменам является основанием для выдачи аттестата за девятый класс.