Более 35 тысяч девятиклассников Красноярского края сдали ОГЭ по математике

В Красноярском крае прошел первый экзамен основной волны ОГЭ. Более 35 тыс. девятиклассников сдали самый массовый обязательный предмет, математику. Об этом сообщили в министерстве образования Красноярского края.
Для школьников открыли около 300 пунктов проведения экзамена. ОГЭ начался вовремя, распечатка материалов прошла без технологических сбоев. Все участники приступили к выполнению заданий.
Для ребят, которые не могут сдавать ОГЭ из-за особенностей здоровья или других обстоятельств, предусмотрена другая форма итоговой аттестации, государственный выпускной экзамен. Его написали 433 человека.
ОГЭ по математике состоял из двух частей и 25 заданий. На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут. Результаты участники узнают не позднее 15 июня.
Всего в Красноярском крае в основной волне ОГЭ примут участие 35 078 девятиклассников. Для получения аттестата нужно сдать два обязательных предмета, русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Удовлетворительная оценка по всем экзаменам является основанием для выдачи аттестата за девятый класс.
«Самыми популярными предметами у выпускников девятых классов в этом году стали география, ее выбрали 19 819 человек, информатика, ее сдадут 17 144 участника, и обществознание, которое выбрали 13 209 человек», отметила Татьяна Гридасова, министр образования Красноярского края.
Следующий ОГЭ пройдет 5 июня. В этот день девятиклассники будут сдавать биологию, обществознание, химию, информатику и физику. Основная волна ОГЭ завершится 6 июля.