Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 3 по 5 июня ограничат движение автотранспорта на дороге в Рыбинском округе

Будут производиться работы по ремонту железнодорожного пути с помощью тяжелой путевой техники.

В течение трех дней, с 3 по 5 июня, с 8:00 до 17:00, на путепроводе КрасЖД, распложенном вблизи станции Заозерная, будут производиться работы по ремонту железнодорожного пути с помощью тяжелой путевой техники.

В эти периоды в целях безопасности будет ограничено движение автотранспорта по участку автодороги Заозерный — Агинское (от города Заозерный до деревни Налобино), который проходит под путепроводом. Пропуск машин будет осуществляться по мере их накопления.

Объехать ремонтируемый участок можно через переезд, расположенный рядом с пассажирской платформой Налобино.

Еще одно ограничение движения автотранспорта планируется на переезде, расположенном на пересечении с автодорогой Заозерный — Агинское в районе станции Саянская. В связи с ремонтом с 21:00 3 июня до 01:00 4 июня переезд будет полностью закрыт для движения автотранспорта.

Объезд возможен через поселок Саянский и деревню Усть-Кандыга.

ГИБДД и администрация Рыбинского муниципального округа уведомлены об ограничении движения.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.