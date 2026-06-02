В Ростове суд закрыл торговую территорию на Темернике

Нужны разрешения: суд запретил ООО «Темерник» организацию розничного рынка.

Источник: Комсомольская правда

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону запретил ООО «Темерник» вести деятельность «в границах определенных земельных участков». Организация розничной торговли теперь невозможна без разрешения властей и утверждения паспорта безопасности.

Как выяснилось, гражданские иски в инстанцию поступили от районного прокурора. Представитель надзорного ведомства сообщил, что после проверки торговых объектов на рынках «Первый Темер» и «Белый Темер» выявили нарушения.

В частности, на указанных рынках торговля велась без разрешения. Также во время инспекции отметили отсутствие проезда для пожарных машин и другие недочеты.

— Решениями от 30 апреля и 13 мая 2026 года ООО «Темерник» и директору рынка запрещено вести деятельность по организации розничного рынка в границах определенных земельных участков до получения разрешения органа местного самоуправления и утверждения паспорта безопасности, — прокомментировали в объединенной пресс-службе судов региона.

Известно, что решения суда еще не вступили в силу, и поэтому могут быть обжалованы.

Напомним, в январе 2026 года работу рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» приостановили «в связи с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства». Также в апреле этого же года правоохранители сообщали, что конструкции торговых объектов в районе улицы Лелюшенко не соответствуют нормам.

