Установлено влияние геомагнитных бурь на спутниковую навигацию

ПЕРМЬ, 2 июня. /ТАСС/. Исследователь из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Антон Тютюков установил, что в дни геомагнитных бурь ошибка навигации может достигать 50%, сообщили ТАСС в пресс-службе ПНИПУ. Это критично для геодезистов, строителей и других специалистов.
«В обычном навигаторе, например, в телефоне, карта плоская, показывает только широту и долготу. Выяснилось, что точность на карте во время [геомагнитной] бури падает: координаты определяются на 14% хуже. А непредсказуемость, то есть насколько резко и далеко может прыгнуть метка, увеличивается на 33−50%. Для обычного пользователя это значит, что навигатор может указывать то одно место, то другое, а сами скачки становятся более хаотичными. Ошибка редко превышает десяток метров — этого достаточно, чтобы навигатор отправил вас не к тому подъезду или показывал на другой стороне улицы», — пояснил научный сотрудник кафедры «Маркшейдерское дело, геодезия и геоинформационные системы» ПНИПУ Тютюков.
Но геодезистам, строителям, маркшейдерам в работе важна еще и высота. Спутник определяет, например, где заливать фундамент, на каком уровне монтировать перекрытия. Во время геомагнитной бури ошибка по высоте вырастает на 20%. Если прибор работает часами в статическом режиме, это критическое ухудшение точности, которое может повлиять на безопасность людей и объектов при строительстве и мониторинге. Что касается общей ошибки навигации (положение на плане), она растет еще сильнее — в среднем на 23,5%, а разброс достигает 50%. Такая погрешность критична: точка на местности может сместиться на десятки сантиметров, и, например, фундамент или колонны встанут не там, где нужно.
«Обнаружился неожиданный эффект. В спокойные дни сильные сбои в определении координат происходят на большем числе станций, чем во время геомагнитных бурь. Но при этом в дни бурь средняя величина ошибки позиционирования становится выше. Вероятно, глобальное возмущение геомагнитного поля меняет общую статистику помех, как бы заглушая местные источники ошибок», — отметил ученый.
В вузе отметили, что раньше исследователи изучали в основном, как бури влияют на движущиеся объекты — автомобили и самолеты. А то, как бури отражаются на работе базовых станций (это стационарные приемники, которые обеспечивают сантиметровую точность для геодезистов и строителей), оставалось малоизученным. Этим вопросом и занялся Тютюков, изучив данные почти 300 навигационных станций по всему миру. Исследователь сопоставил их работу во время экстремальной геомагнитной бури и в период спокойной космической погоды. В итоге ученый вывел точные количественные оценки влияния магнитных бурь. Его исследования будут полезны для планирования работы спутникового позиционирования при наиболее сильных геомагнитных бурях, а разработчики навигационных систем смогут создавать алгоритмы, предупреждающие о снижении точности.