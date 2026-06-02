Установлено влияние геомагнитных бурь на спутниковую навигацию

«В обычном навигаторе, например, в телефоне, карта плоская, показывает только широту и долготу. Выяснилось, что точность на карте во время [геомагнитной] бури падает: координаты определяются на 14% хуже. А непредсказуемость, то есть насколько резко и далеко может прыгнуть метка, увеличивается на 33−50%. Для обычного пользователя это значит, что навигатор может указывать то одно место, то другое, а сами скачки становятся более хаотичными. Ошибка редко превышает десяток метров — этого достаточно, чтобы навигатор отправил вас не к тому подъезду или показывал на другой стороне улицы», — пояснил научный сотрудник кафедры «Маркшейдерское дело, геодезия и геоинформационные системы» ПНИПУ Тютюков.