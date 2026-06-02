Под Красноярском часть Енисея вернули государству через суд

В 2019 году недалеко от Березовки компания «Сельснаб» поставила на кадастровый учет участок площадью более 29 тысяч квадратных метров. На бумаге это был сельскохозяйственный участок, но вместо поля или сенокоса он представлял собой часть одной из крупнейших рек страны. На проблему обратила внимание прокуратура. 2 июня стало известно, что землю удалось вернуть государству.