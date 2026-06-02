Под Красноярском часть Енисея вернули государству через суд

В 2019 году недалеко от Березовки компания «Сельснаб» поставила на кадастровый учет участок площадью более 29 тысяч квадратных метров. На бумаге это был сельскохозяйственный участок, но вместо поля или сенокоса он представлял собой часть одной из крупнейших рек страны. На проблему обратила внимание прокуратура. 2 июня стало известно, что землю удалось вернуть государству.
Проверка показала, что участок относится к землям водного фонда, которые находятся в федеральной собственности и не могут быть в частных руках. Чтобы восстановить законность, надзорное ведомство обратилось в суд.
Судебное разбирательство завершилось в пользу прокуратуры. Право собственности на спорный участок признали отсутствующим. Более 29 тысяч квадратных метров земель водного фонда, фактически часть Енисея, были возвращены государству.