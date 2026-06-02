Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира «Ролан Гаррос»

Она менее чем за час разгромила румынку Сорану Кырстю.

Теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

Уроженка Красноярска Мирра Андреева за 56 минут обыграла румынку Сорану Кырстю. Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:3.

В полуфинале спортсменке предстоит встретиться с Элиной Свитолиной или Мартой Костюк.

Напомним, что Мирра Андреева уже выходила в полуфинал «Роллан Гаррос» в 2024 году. Однако тогда она уступила итальянке Джасмин Паолини.

Roland Garros — второй сезон в турнире Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд — более 61 миллиона евро.

Ранее Мирра Андреева раскрыла, какая музыка помогает ей побеждать.