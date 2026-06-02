Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для юных красавиц и надёжных пациентов: в Калининграде запустят два бесплатных проекта, посвящённых уходу за собой

Мероприятия будут проходить в «Маяковке».

Источник: Клопс.ru

В Калининградской юношеской библиотеке им. Маяковского запускают два новых проекта, посвящённых уходу за собой. Участницами первого могут стать юные девушки, а второго — взрослые, следящие за своим здоровьем. Подробности «Клопс» рассказали в библиотеке.

Для детей.

В «Маяковке» на улице Б. Хмельницкого, 27/31 открывается клуб для девочек от 10 лет. Первая встреча будет посвящена «Секретам здоровой кожи». Спикерами выступят студентки Колледжа сервиса и туризма.

Организаторы обещают, что маленькие гостьи смогут больше узнать о базовом уходе за собой:

какой заботы требует детская кожа, на что стоит обращать внимание при выборе первой косметики, как не перегружать кожу и избегать лишних трат.

Первое занятие «Школы юных барышень» состоится состоится 9 июня в 12:00. Участие бесплатное, требуется регистрация.

Встречи клуба планируются дважды в месяц, следующая — 23 июня.

Для взрослых.

Одновременно в «Маяковке» начинает работу клуб здоровья «Гармония» для участников старше 16. На встречи будут приглашать специалистов, они в доступной форме расскажут о физическом и ментальном здоровье.

Первая встреча — «Просто о главном. Откровенный разговор с гинекологом о себе». Она состоится 10 июня в 12:00. Спикером выступит врач акушер-гинеколог, оперирующий онкогинеколог Наталия Берездовец.

Темы беседы:

что считается нормой, а когда нужно обратиться к врачу; какие обследования важно проходить в разном возрасте; как составить грамотную программу профилактики.

Вход свободный. Планируется, что встречи будут повторяться раз в месяц.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше