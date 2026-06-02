Для юных красавиц и надёжных пациентов: в Калининграде запустят два бесплатных проекта, посвящённых уходу за собой

В Калининградской юношеской библиотеке им. Маяковского запускают два новых проекта, посвящённых уходу за собой. Участницами первого могут стать юные девушки, а второго — взрослые, следящие за своим здоровьем. Подробности «Клопс» рассказали в библиотеке.
Для детей.
В «Маяковке» на улице Б. Хмельницкого, 27/31 открывается клуб для девочек от 10 лет. Первая встреча будет посвящена «Секретам здоровой кожи». Спикерами выступят студентки Колледжа сервиса и туризма.
Организаторы обещают, что маленькие гостьи смогут больше узнать о базовом уходе за собой:
какой заботы требует детская кожа, на что стоит обращать внимание при выборе первой косметики, как не перегружать кожу и избегать лишних трат.
Первое занятие «Школы юных барышень» состоится состоится 9 июня в 12:00. Участие бесплатное, требуется регистрация.
Встречи клуба планируются дважды в месяц, следующая — 23 июня.
Для взрослых.
Одновременно в «Маяковке» начинает работу клуб здоровья «Гармония» для участников старше 16. На встречи будут приглашать специалистов, они в доступной форме расскажут о физическом и ментальном здоровье.
Первая встреча — «Просто о главном. Откровенный разговор с гинекологом о себе». Она состоится 10 июня в 12:00. Спикером выступит врач акушер-гинеколог, оперирующий онкогинеколог Наталия Берездовец.
Темы беседы:
что считается нормой, а когда нужно обратиться к врачу; какие обследования важно проходить в разном возрасте; как составить грамотную программу профилактики.
Вход свободный. Планируется, что встречи будут повторяться раз в месяц.