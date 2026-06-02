На Куршской косе в лисьей семье появилось пополнение: малыша просят не подкармливать

У лис на Куршской косе появилось потомство, однако посетителей нацпарка просят не подкармливать детёныша и не приманивать его. Об этом администрация учреждения пишет в своём телеграм-канале во вторник, 2 июня.
Специалисты напомнили, что любое внимание человека для диких зверей опасно. Из-за несвойственной пищи животные болеют, отвыкают самостоятельно добывать еду и могут погибнуть под колёсами автомобилей.
На билбордах вдоль дороги на Куршской косе появились грустная косуля, милый бобёр и лебедь в петле из баранок. Так в нацпарке призывают беречь природу и не кормить диких животных.