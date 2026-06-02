Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Куршской косе в лисьей семье появилось пополнение: малыша просят не подкармливать

Человеческая еда может навредить дикому животному.

Источник: Клопс.ru

У лис на Куршской косе появилось потомство, однако посетителей нацпарка просят не подкармливать детёныша и не приманивать его. Об этом администрация учреждения пишет в своём телеграм-канале во вторник, 2 июня.

Специалисты напомнили, что любое внимание человека для диких зверей опасно. Из-за несвойственной пищи животные болеют, отвыкают самостоятельно добывать еду и могут погибнуть под колёсами автомобилей.

На билбордах вдоль дороги на Куршской косе появились грустная косуля, милый бобёр и лебедь в петле из баранок. Так в нацпарке призывают беречь природу и не кормить диких животных.