Доля сортируемых отходов на Ставрополье превысила 96%

Более 96% отходов в Ставропольском крае отправляют на сортировку. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
«Доля отходов, направляемых на сортировку, составила 96,2% при плане 90%. А доля отходов, направляемых на захоронение, наоборот, снижена до 78,6% при контрольном значении 85%. Таким образом, Ставрополье продолжает перевыполнять показатели нацпроекта “Экологическое благополучие”, поставленные Президентом», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края Иван Петрович.
В соответствии с Указом Президента РФ, к 2030 году на Ставрополье должна быть обеспечена стопроцентная сортировка мусора, а объем захороняемых отходов должен будет составлять не более 50%. Для этого в регионе утвердили программу по переходу к экономике замкнутого цикла на 2026−2030 годы.
Например, в Невинномысске продолжается строительство экопромышленного парка, резидентами которого станут предприятия по переработке стекла и пластика. Также запланировано создание четырех объектов обезвреживания отходов мощностью 120 тысяч тонн в год, двух линий сортировки общей мощностью 190 тысяч тонн в год и объекта компостирования отходов мощностью 40 тысяч тонн в год.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.