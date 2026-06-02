Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доля сортируемых отходов на Ставрополье превысила 96%

К 2030 году в регионе планируют обеспечить стопроцентную сортировку мусора.

Источник: Национальные проекты России

Более 96% отходов в Ставропольском крае отправляют на сортировку. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.

«Доля отходов, направляемых на сортировку, составила 96,2% при плане 90%. А доля отходов, направляемых на захоронение, наоборот, снижена до 78,6% при контрольном значении 85%. Таким образом, Ставрополье продолжает перевыполнять показатели нацпроекта “Экологическое благополучие”, поставленные Президентом», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края Иван Петрович.

В соответствии с Указом Президента РФ, к 2030 году на Ставрополье должна быть обеспечена стопроцентная сортировка мусора, а объем захороняемых отходов должен будет составлять не более 50%. Для этого в регионе утвердили программу по переходу к экономике замкнутого цикла на 2026−2030 годы.

Например, в Невинномысске продолжается строительство экопромышленного парка, резидентами которого станут предприятия по переработке стекла и пластика. Также запланировано создание четырех объектов обезвреживания отходов мощностью 120 тысяч тонн в год, двух линий сортировки общей мощностью 190 тысяч тонн в год и объекта компостирования отходов мощностью 40 тысяч тонн в год.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.