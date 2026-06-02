Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 400 человек поучаствовали в этапе «Зарницы 2.0» в Самарской области

Ребята демонстрировали физическую и тактическую подготовку.

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в Самарской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Его участниками стали около 400 человек, сообщили в министерстве молодежной политики региона.

На базе молодежного центра «Лесная сказка» в течение нескольких дней 13 лучших команд средней возрастной категории, 13 команд старшей возрастной категории и 12 команд специальной категории демонстрировали физическую и тактическую подготовку в борьбе за право представлять регион на окружном и всероссийском этапах.

«Всероссийская военно-патриотическая игра “Зарница 2.0” реализуется уже третий год, и интерес к ней только возрастает. В течение года ребята реализуют военно-патриотическую деятельность, работают в клубах, и здесь, на региональном этапе, представляют свои навыки и умения на высшем уровне», — отметила заместитель председателя совета регионального отделения Движения первых Самарской области по проектной деятельности Александра Берилко.

Программа регионального этапа объединила отрядные и индивидуальные состязания. Участники прошли через военизированную эстафету, огневую, строевую и тактическую подготовку, марш-бросок, нормативы по медицине и радиационной защите, а также испытания на выживание. Во второй день состоялись соревнования по семи военным специальностям. Завершился этап военно-тактической игрой на местности.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.