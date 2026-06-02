Почти 400 человек поучаствовали в этапе «Зарницы 2.0» в Самарской области

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в Самарской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Его участниками стали около 400 человек, сообщили в министерстве молодежной политики региона.
На базе молодежного центра «Лесная сказка» в течение нескольких дней 13 лучших команд средней возрастной категории, 13 команд старшей возрастной категории и 12 команд специальной категории демонстрировали физическую и тактическую подготовку в борьбе за право представлять регион на окружном и всероссийском этапах.
«Всероссийская военно-патриотическая игра “Зарница 2.0” реализуется уже третий год, и интерес к ней только возрастает. В течение года ребята реализуют военно-патриотическую деятельность, работают в клубах, и здесь, на региональном этапе, представляют свои навыки и умения на высшем уровне», — отметила заместитель председателя совета регионального отделения Движения первых Самарской области по проектной деятельности Александра Берилко.
Программа регионального этапа объединила отрядные и индивидуальные состязания. Участники прошли через военизированную эстафету, огневую, строевую и тактическую подготовку, марш-бросок, нормативы по медицине и радиационной защите, а также испытания на выживание. Во второй день состоялись соревнования по семи военным специальностям. Завершился этап военно-тактической игрой на местности.
