В Красноярске ограничат движение транспорта по улице Алёши Тимошенкова

В связи с проведением плановых работ по ремонту участка тепловой сети, которые выполняет АО «Сибирьэнергоремонт», в Красноярске с 09:00 5 июня до 22:00 15 июля вводятся ограничения для движения автотранспорта по ул. Алёши Тимошенкова.
Так, будет перекрыта полоса от ул. Алёши Тимошенкова, 79/3 до ул. 1-я Гипсовая, 1.
Кроме того, знаки «Движение запрещено» появятся на отрезке от ул. Грунтовая до ул. 1-я Гипсовая, 1 и от здания № 77 до здания № 63 по ул. Алёши Тимошенкова.
А ещё известно, что на время проведения ремонтных работ будут закрыты остановки «Столовая», «Водокачка», «Посёлок Водников» и «Аптека».
Пока будет организована временная остановка возле ул. Алёши Тимошенкова, 131 г.