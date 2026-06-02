Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут

Новый маршрут, связывающий полуостров и Ставропольский край, будет пролегать через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Согласно законодательству, начало работы маршрута должно состояться не позднее 90 дней после их регистрации в реестре, то есть не позже 20 августа 2026 года.