В Красноярске на несколько дней ограничат движение из-за праздника «Сибирский первоцвет»

В красноярском микрорайоне Удачный временно изменится схема движения транспорта. Ограничения связаны с подготовкой и проведением краевого праздника цветов «Сибирский первоцвет», который пройдет на территории Успенского мужского монастыря. Для обеспечения безопасности будет временно закрыто движение по переулку Послушников и улице Успенской. На участках установят дорожные знаки «Движение запрещено». Кроме того, запретят остановку и стоянку автомобилей на улице Лесной — от района улицы Благодатной до дома № 43а, а также в переулке Послушников от улицы Вознесенской до территории монастыря. Ограничения будут действовать в течение трех дней: с 23:00 11 июня до 17:00 12 июня; с 23:00 12 июня до 17:00 13 июня; с 23:00 13 июня до 16:00 14 июня. Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда и места для парковки. Напомним, что в Красноярске на пять месяцев ограничат движение сразу на нескольких мостах.