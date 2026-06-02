В Моргаушском округе Чувашии провели субботники

Жители Моргаушского муниципального округа в Чувашии очистили улицы от мусора и высадили на них 500 елей. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
Субботники прошли на территории Юськасинского территориального отдела. Так, жители деревень Старые Мадики и Рогож высадили ели вдоль автомобильной дороги Нюреть — Рогож. А жители села Юськасы навели порядок на поляне «Хуртан вар» в преддверии третьего муниципального фестиваля «Сормовские звезды».
«Подобные субботники стали доброй традицией в нашем территориальном отделе. Субботник — это не просто уборка территории, это и проявление заботы о родной земле, уважения к истории и памяти предков», — отметила начальник Юськасинского территориального отдела Валентина Шивирева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.