«Пари НН» расстался с тремя футболистами после вылета из РПЛ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о расставании с тремя игроками, которые выступали за команду на правах аренды. Нападающий Олакунле Олусегун, полузащитник Егор Смелов и защитник Алекс Сарфо покидают нижегородцев по в связи с завершением срока аренды и возвращаются в свои клубы — «Краснодар», «Динамо» (Москва) и «Арис» соответственно.